Atları CHP'ye ağır geldi! CHP'li isim tercihini attan yana kullandı

CHP'nin görevden aldığı Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine görev teklif ettiği yarış atı sahibi Ufuk Demir, "Yarış atlarım ve işlerim dolayısıyla yönetici olmak istemiyorum" diyerek görevi reddetti.

CHP'den gelen teklifleri reddettiler

Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) koltuklar boş kaldı. CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanının görevden alınmasının ardından il başkanlığı için girişimde bulunulan 3 ismin, CHP'den gelen teklifleri jet hızıyla reddettiği ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu-Hayri Sucu

CHP'den Gaziantep İl Başkanlığı'ndan boşalan koltuğa teklif götürülen tüm isimler, başkanlık koltuğuna oturmak istemedi. Genel Merkez, CHP Gaziantep İl Başkanlığı için ilk önce yarış atı sahibi Ufuk Demir'e resmi teklif götürdü. Ufuk Demir ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den gelen il başkanlığı teklifini reddettiğini duyurdu.

Atlarını CHP'ye tercih etti

CHP'den milletvekili aday adayı olan Demir, "Sülale olarak atlarla uğraşıyoruz. Bu bizim sadece işimiz değil hobimiz. O yüzden severek yapıyoruz." şeklinde konuştu. Ufuk Demir'den ret cevabını alan CHP, iki işadamına daha teklifte bulundu. Teklif götürdüğü tüm isimlerden olumsuz cevap alan CHP'nin son umudu ise Gaziantep eski İl Başkanı Ali Peri oldu.

Teklifin üzerinden saatler geçmesine rağmen Peri'nin de başkanlık konusunda net bir karar veremediği ifade edildi.