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Atlanta Fed Başkanı Bostic: Faizlerin yavaş yavaş artırılmasına ihtiyacı var

Atlanta Fed Başkanı Bostic, ABD Merkez Bankası`nın faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 08:01
Atlanta Fed Başkanı Bostic: Faizlerin yavaş yavaş artırılmasına ihtiyacı var

"Ekonomi iyi iş çıkarırken ve kendi ayakları üzerinde dururken, para politikasının daha nötr bir duruşa doğru ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Bana göre bu, nominal faizlerin gelecek birkaç çeyrekte yavaş yavaş artırılmaya devam edilmesi anlamına geliyor" dedi.

Bu yılın geri kalan bölümünde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri bir veya iki kez mi artırması gerektiği tartışmalarında kendisinin "bekle ve gör" yaklaşımını benimsediğini belirten Bostic, ABD istihdam piyasasında iyileşmenin devam etmesi için hala alan olabileceğini de belirtti.

Bostic bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:01
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