Atladığı yeri haberlerde izleyince kendi bile inanamadı

Antalya’da 25 metrelik falezden zevk için denize atlayış gerçekleştiren genç, yapılan haber sonrası kendi atlayışını izleyince, “Şuan atladığım yerden geliyorum. İnanın oradan atlamaya korktum” dedi.

Antalya’daki falezlerde deniz keyfi yapmak isteyen bazı gençlerin ilginç, bir o kadar da tehlikeli hareketleri görenleri hayrete düşürüyor. Yükseklikleri 40 metreye kadar ulaşan falezlere gelen bazı gençler, tehlikeye aldırış etmeden denize atlayışlar gerçekleştiriyor. Bu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan gençlere çevrelerinden olumlu ve olumsuz yönde de tepkiler geliyor. Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı (İHA), ‘Falezlerden ölüme atlayış’ adlı haberiyle konuyu gündeme taşıdı. Söz konusu haberde, yaklaşık 25 metre yükseklikteki falezlerden atlayan 21 yaşındaki Ramazan Çelikli, kendisine ait atlayış videosunu gördükten sonra atladığı yere geldi. Çelikli, izlediği haber sonrası atlayış yaptığı yerin kendisini bile korkuttuğunu söyledi.

"İnanın korktum"

Atladığı alanın 25 metre yükseklikte olduğunu ve o bölgeden ilk defa atlayış gerçekleştirdiğini belirten Çelikli, atlayışı zevk için gerçekleştirdiğini söyledi. Çelikli, kendisini haberlerde gördükten sonra atladığı yere geldiğini ifade ederek, “Haber sonrası kendimi defalarca izledim. Şu anda atladığım yerden geliyorum, inanın korktum. Çok yüksek, biraz da dengemi korumak için çırpınarak atladığımı görünce, şu anda oradan atlamaya korkuyorum” dedi.

"Annem kızdı"

Haber sonrası çevresinden olumlu ve olumsuz yönde tepkiler aldığını söyleyen Çelikli, “Annem dün akşam ‘Bir daha seni denize göndermeyeceğim’ diyerek kızdı bana. Arkadaşlarım bana köpek balığı, Aquaman falan diyorlar. Bazı arkadaşlarım da ‘Deli misin, manyak mısın’ diye beni bir daha atlamamam şeklinde uyarıyorlar” diye konuştu.

Çelikli, Antalya’daki gençlerin yüksek yerlerden atlama hevesi olduğuna işaret ederek, çeşitli atlama alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Bu yükseklikten atlamasınlar"

Gençlere de seslenen Çelikli, “Bilmeyen insan atlayamaz. Ben yan düşmeyi, belimin kırılmasını, her şeyi göze alıyorum. Bunu yaparken tehlikeleri düşünemiyorsunuz zaten. Gençlere tavsiyem bu atlayışları örnek almasınlar. Bir anda bu yükseklikten atlamasınlar. Kötü sonuçlar olabilir” diyerek gençleri uyardı.