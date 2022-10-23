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Yerel Atış talimi feci bitti!
Yerel

Atış talimi feci bitti!

Karabük'te çocukların atış talimi yaptığı sırada havalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 07:02:00 -
Atış talimi feci bitti!

Olay, merkeze bağlı Cumayanı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre V.G.(14) isimli çocuk arkadaşlarıyla duvarın üzerine koydukları konserve kutusuna havalı tüfekle ateş etmeye başladı. 14 yaşındaki çocuğun hedefi vurmak için ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar olay yerinden geçen Hüseyin Ulus'a isabet etti. Yere yığılan Ulus'u gören çocuk korktukları için olay yerinden kaçarak tüfeği evinin bahçesine sakladı. Kanlar içerisinde kalan Ulus, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 14 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden V.G.'ye olay yerinde keşif yaptırılırken sakladığı silahta ekipler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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