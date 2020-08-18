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Gündem Atış poligonunda dehşet
Gündem

Atış poligonunda dehşet

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir atış poligonunda intihara kalkışan genç dehşet saçtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:08:00 - 2020-08-18 16:08:43

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir atış poligonunda dehşet anları yaşandı.

İlçede dün akşam saatlerinde Efe Efkan B. İsimli 27 yaşındaki bir genç, poligona atış gerçekleştirmeye gitti.

Poligonda atış gerçekleştiren Efe Efkan B. İsimli genç birden atışın yapıldığı hedef tahtalarının bulunduğu alana atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Görevlilerin sakinleştirme çabalarını dinlemeyen genç silahı kafasına dayayarak tetiğe bastı. Kendisini kafasından vuran genç bir anda yere yığıldı.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri bölgeye intikal ederken intihara kalkışan genç hastaneye kaldırıldı.

Durumuyla ilgili açıklama yapılan gencin, tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

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Yorumlar

Ya kardeşim

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