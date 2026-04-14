Atıp tuttuğu günlerin faturası: 11 ay hapse mahkum edildi!
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dönem fütursuzca savurduğu hakaretlerin bedelini yıllar sonra yargı önünde ödemeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde (2013 yılında) şahsına ve makamına yönelik ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, Mersin’de görülen davada "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkûm edildi.
Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Kılıçdaroğlu’nun suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun bizzat katılamadığı duruşmada, avukatının SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmalar da hükmün önüne geçemedi. Mahkeme hakimi, 2013 yılındaki mitinglerde sarf edilen galiz ifadelerin "eleştiri" sınırlarını aştığına ve "hakaret" teşkil ettiğine hükmetti.
Beyanları dinleyen hakim, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a yönelik 2013'teki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis verilmesi yönünde hüküm kurdu. Hakim, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Mersin'de çeşitli mitinglerde yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan dava açılmış, Kılıçdaroğlu'nun 2013 yılında Ankara mitingindeki benzer ifadelerine yönelik suçlamaları içeren dosyanın da Mersin'deki davayla birleştirilmesine karar verilmişti.