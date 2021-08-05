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Dünya Atina'nın kuzeyi yeniden alevlere teslim! Bölge halkı evlerinden tahliye ediliyor
Dünya

Atina'nın kuzeyi yeniden alevlere teslim! Bölge halkı evlerinden tahliye ediliyor

Yunan basını, Atina'nın kuzeyinde yeniden büyük bir yangının çıktığını ve bölgedeki halkın evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 23:42:00 -
Atina'nın kuzeyi yeniden alevlere teslim! Bölge halkı evlerinden tahliye ediliyor

Yunan gazeteci Nikolaos Stelya, Atina'nın kuzey kesimlerinde yeniden büyük bir yangın çıktığını aktardı. Stelya'nın haberine göre, Yunan Skai televizyonu, Atina’nın kuzeyindeki Afidnes, Krioneri ve İppokrateia Politeia bölgeleri yakınlarında büyük bir yangının başladığını duyurdu. Alevlerin ormanlık alandan yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere doğru hızla yayıldığı kaydedildi. Ayrıca bu bölgelerde yerel halkın tahliyesine başlandığı da belirtildi.

Öte yandan Yunanistan’ın diğer noktalarında da yangınların yaşandığını aktaran Stelya, Evia Adası’nda da büyük yangının devam ettiğini belirtti.

Atina’nın kuzeyinde Salı günü büyük bir yangın çıkmış, alevler dün itibariyle kontrol altına alınmıştı.

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