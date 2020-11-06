  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı
Dünya

Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da açılan ilk camide, bugün ilk cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:23:00 -
Atina'nın ilk camisinde ilk cuma namazı kılındı

14 yıllık plan ve inşa sürecinin ardından 2 Kasım Pazartesi ibadete açılan Atina Camisi'nde Müslümanlar, ilk cuma namazı için saf tuttu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske ve mesafe kuralları gözetilerek kılınan namaz için cemaat, 9 erkek ve 3 kadın olmak üzere 12 kişiyle sınırlı tutuldu.

Yunanca okunan cuma hutbesinde, camilerin önemine işaret edilerek, Hazreti Muhammed'in döneminde mescitlerin sadece ibadet için değil, aynı zamanda mahkeme ve okul olarak da hizmet verdiği vurgulandı.

2006'da karar verildi

Atina Camisi'nin yapımına ilk olarak 2006'da karar verilmiş ancak bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle 10 yılı aşkın süre inşasına başlanamamıştı.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede tamamlanan inşaat, Ağustos 2016'da Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan kararın ardından dörtlü bir konsorsiyum tarafından üstlenilmişti.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde, 350 kişi kapasiteli caminin minaresi bulunmuyor.

Caminin yönetimi, Eğitim ve Maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Atina Camisi'nin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders ..
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerind..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay