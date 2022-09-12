Atina'da Türk bayrağı açan Sarıgül'den bir uyarı daha! "Ey Miçotakis, biz sizinle hesabımızı 100 yıl önce bitirdik"

YENİ AKİT ANKARA

Daha önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamento önünde Türk bayrağı açan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bir kez daha Yunanistan' a seslenerek; "100 yıldır, biz elimizi uzattıkça siz şımarıyorsunuz" dedi.

"Bir gece ansızın..."

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül parti genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Tıpkı Atina’dan yaptığım gibi bir kez de buradan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sesleniyorum:

Ey Miçotakis!

Biz sizinle hesabımızı 100 yıl önce bitirdik. 100 yıldır, biz elimizi uzattıkça siz şımarıyorsunuz.

Siz arkanıza 7 düveli alıp geldiniz, biz o yedi düveli ve sizi yendik. Vatanımızı koruduk. O yedi düvel sizi dün kurtaramadı yarın da kurtaramaz.

Bir gece ansızın gelmemizi istemiyorsanız adaları işgal etmeyin, adaları silahlandırmayın, burnumuzun dibine füze koymayın.

Çizmeyi aşmayın, bardağı taşırmayın, sabrımızı zorlamayın… ABD’ye de güvenmeyin. Ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır."