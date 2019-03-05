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Atina'da cami hasreti sona eriyor! Açılış için tarih verildi

Yunanistan'da açılışı sürekli ertelenen cami için resmi tarih verildi. Atina'da ibadete izin verilecek caminin Nisan ayında açılması bekleniyor.

05 Mart 2019 Salı 11:20
Atina'da cami hasreti sona eriyor! Açılış için tarih verildi

Avrupa ülke başkentleri arasında camisi olmayan tek başkent olarak ismi geçen Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ibadete izin verilecek cami önümüzdeki Nisan ayında açılacak.

Atina'daki Müslümanlar, uzun mücadeleden sonunda ibadet edebileceği bir camiye kavuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina, Avrupa başkentleri arasında camisi olmayan tek başkent olarak anılıyordu.

Atina'da, ibadete izin verilecek ilk camii kapılarını Nisan ayında açıyor. Atina'da Osmanlı döneminden kalma diğer camiiler ibadete kapalı.

Yunan makamlarının yaptığı açıklamaya göre, inşaatı tamamlanmak üzere olan camide 300 erkek ve 50 kadın için ayrı ibadet yeri olacak. Caminin imamının Sunni yardımcılarının ise İslam dininin diğer mezheplerinden seçilmesi planlanıyor.
Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalaytiz, caminin tam teşekküllü işlerliği için istihdamın devam ettiğini belirtti.

Maliyeti yaklaşık 1 milyon euro

Cami projesinin maliyeti yaklaşık 1 milyon euro. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait tahsis edilen arazide yer alan yapılar camiye dönüştürülüyor. Ancak Atina'da nüfusu 150 bini bulan Müslüman toplum arasından bazı gruplar camiyi eleştiriyor.

Caminin minaresiz ve megafonsuz olmasına dikkat çeken çap ve hacminin yetersiz olduğunu söyleyen Atina'daki Müslüman Cemaati Derneği Başkanı Pakistanlı Naim Elgandour "Bu yapı şekil itibariyle camiye değil; büyük bir büfeye benziyor" ifadesini kullandı.

Diğer Osmanlı camileri kapalı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ibadete izin verilecek ilk camii kapılarını Nisan ayında açıyor. Atina'da Osmanlı döneminden kalma diğer camiiler ibadete kapalı.
Yunan makamlarının yaptığı açıklamaya göre, inşaatı tamamlanmak üzere olan camide 300 erkek ve 50 kadın için ayrı ibadet yeri olacak. Caminin imamının Sunni yardımcılarının ise İslam dininin diğer mezheplerinden seçilmesi planlanıyor.

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalaytiz, caminin tam teşekküllü işlerliği için istihdamın devam ettiğini belirtti.

Cami projesinin maliyeti yaklaşık 1 milyon euro. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait tahsis edilen arazide yer alan yapılar camiye dönüştürülüyor. Ancak Atina'da nüfusu 150 bini bulan Müslüman toplum arasından bazı gruplar camiyi eleştiriyor.

Caminin minaresiz ve megafonsuz olmasına dikkat çeken çap ve hacminin yetersiz olduğunu söyleyen Atina'daki Müslüman Cemaati Derneği Başkanı Pakistanlı Naim Elgandour "Bu yapı şekil itibariyle camiye değil; büyük bir büfeye benziyor" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:20
  1. Yunanistan
  2. cami

YORUM YAZ

  • ahmetahmet7 dk önce
    mutekabilyet icin can kulesi olmayan kiliseler donemini mi baslatmak lazim anlamalarin icin acaba?
  • İşsiz İşsiz 40 dk önce
    Megafon neyse de minaresiz olması düşündürücü. Ayrıca son Türkiye ziyaretinde özellikle bu konuda nasıl bir uzlaşma sağlandığı muallak. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım.

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