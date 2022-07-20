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Dünya Atina yakınlarında orman yangını
Dünya

Atina yakınlarında orman yangını

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda çıkan orman yangınının evlere de sıçradığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 07:19:00 -
Atina yakınlarında orman yangını

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangına yakın yerleşim bölgeleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukların bir kısmı başka hastanelere sevk edilirken bir kısmı evlerine gönderildi.

Yerleşim bölgelerine yaklaşan yangının bazı evlere de sıçradığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Yunan ordusu da destek veriyor ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, çalışmaların zorlukla yürütülmesine neden oluyor.

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