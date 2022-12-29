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Gündem Atina sınırları iyice zorladı! Yunanlı generalin keçi adasında işi ne? Skandal paylaşım
Gündem

Atina sınırları iyice zorladı! Yunanlı generalin keçi adasında işi ne? Skandal paylaşım

Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Türkiye'nin sabrını sınamaya devam eden Atina, Genelkurmay Başkanı Floros'ı uluslararası hukuka aykırı olarak yerleştiği Keçi Adası’na gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 15:47:00 -
Atina sınırları iyice zorladı! Yunanlı generalin keçi adasında işi ne? Skandal paylaşım

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürüyor. Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na gitti. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

Konstantinos Floros, Keçi Adası'ndaki askeri birliği denetledi, görevlilerden bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

"TETİKTE VE HAZIRLIKLIYIZ"

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini de kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında… Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı, arkada Bodrum kıyılarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

TAHRİKTE İKİNCİ GÜN

Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan komutan ayrıca Girit'in güneyinde yer alan ve “egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK)” kapsamında olan Büyük Gavda Adası'na da gitmişti.

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Yorumlar

Yetti be.

Yunanistan sınırları zorluyorsa geceyi, gündüzü aramadan gidiverin o zaman. "Diyalog, iyi komşuluk, NATO müttefiki, bir gece ansızın gelebiliriz." diyerek yiğitlik taslamayın artık.

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