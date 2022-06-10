Atina iki ayda iki kez çark etti

Moskova ve Tahran’ın sert tepkileri üzerine Atina yönetimi, 2 ayda 2 kez çark etmek zorunda kaldı. Rusya ile kriz, Yunan unsurlarının 15 Nisan’da Atina yakınlarındaki Eğriboz adası açıklarında arızalanan Rus Tankeri ‘Pegas’a el koymasıyla başladı. Yunan unsurları yerel mahkemenin (Halkida şehri mahkemesi) kararını uygulayıp, “AB ve NATO yaptırımları kapsamında olduğu” gerekçesiyle gemiye el koydu.

Karar bozuldu

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Moskova’nın sert tepkisi üzerine aynı mahkeme birkaç gün sonra, Rus tankerinin el konmadan 1 ay önce yaptırımlar listesinde bulunmayan bir Rus firmasına satıldığı gerekçesiyle, önceki kararını bozup geminin yoluna devam etmesine izin verdi. Rus tankeri Eğriboz adasından demir almadan, bu defa ABD, Yunanistan’dan gemideki 107 bin ton İran petrolüne el koymasını istedi. Üstelik, Rus tankerindeki petrolün, başka gemilere boşaltılarak ABD’ye gönderilmesini de talep etti.

İki tankere el kondu

Halkida mahkemesi, 22 Mayıs’ta ABD’nin İran petrolüne ilişkin ambargosunun AB ülkelerinde geçerli olmamasına rağmen bu talebi kabul etti. İran Dışişleri Bakanlığı, “Yunan makamlarının yaptıkları uluslararası haydutluktur” diyerek Atina’ya sert protesto notası verdi. İran Devrim Muhafızları da “Körfez sularındaki ihlallerini” gerekçe gösterip 27 Mayıs’ta düzenledikleri bir operasyonla Basra’da seyreden “Delta Poseidon” ile “Prudent Warrior” adlı 2 Yunan tankerine el koydu.

Armatörlerin baskısı

Söz konusu 2 Yunan gemisinde, 9’u Yunan, 1’ı Kıbrıslı Rum toplam 36 mürettebat mahsur durumda. Halen Basra Körfezinde seyreden 17 Yunan bandıralı geminin bulunması, Yunan armatörlerin hükümete baskıları ve İran’ın geri adım atma niyeti bulunmadığının idrak edilmesi, Yunanistan’ı ikinci kez çark etmek zorunda bıraktı. Halkida mahkemesi, bu kez de aracı bir Yunan firmasının talebini kabul ederek, İran petrolüne el konmasına ilişkin önceki kararını bozdu. Hatta bugün için programlanan duruşma, alelacele 2 g--ün öncesine bile alındı. Şimdi başka gemilere boşaltılan İran petrolü, tekrar Rus bandıralı tankere aktarılacak. Yunan yetkililerin umudu ise İran’ın el koyduğu 2 Yunan bandıralı tankeri serbest bırakması.