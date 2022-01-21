Atın uzmanı açıkladı! 800 TL ve altları alım fırsatı olacak

Hafta boyunca Fed yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunurken, tahvil piyasalarında Fed'in bu sene 4 faiz artışına gideceği fiyatlanıyor. Fed Başkanı Powell hafta içinde yaptığı açıklamada, bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek, 'Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona, neden oldu. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini, hedeflerin peşinde koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerekeceğini vurgulayan Powell, bu doğrultuda para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini bildirdi.

Faiz artırımı fiyatlaması başladı

Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, ABD Senatosu'nda katıldığı oturumda, martta faiz artırımına açık olduğunun sinyalini verdi. Yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğüne işaret eden Brainard, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söyledi. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri sonrası, tahvil piyasalarında Fed'in yüzde 97 ihtimalle martta en az 24 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Tahvil faizi uçtu, ons altın yükselişe geçti

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,81 ile son iki yılın en yükseğine çıkarken, haftayı yüzde 1,79 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,6 azalışla 95,2'ye gerilerken, altının ons fiyatı yüzde 1,1 yükselişle 1817 dolara çıktı.

Merkez bankası ocak ayı PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası 2022 yılının ilk toplantısının 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirecek. Faiz kararı saat 14:00'te Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından duyurulacak. 24-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan FED faiz kararı öncesinde alınacak olan kararın FED tarafından yapılması öngörülen karara göre şekillenmesi bekleniyor.