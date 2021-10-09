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Teknoloji 'Atilla'nın teslimatı yapıldı!
Teknoloji

'Atilla'nın teslimatı yapıldı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Konuya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımlarında 'Huzurlarınızda ATİLLA. Jandarma Havacılık Başkanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun.' denildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 23:59:00 - 2021-10-10 00:08:43
'Atilla'nın teslimatı yapıldı!

J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine dahil edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Huzurlarınızda ATİLLA. Ailemizin yeni üyesi J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopterimiz gökyüzünde destan yazmak için hazır. Jandarma Havacılık Başkanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

66 teslimat yapılmıştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen T129 ATAK FAZ-2 helikopterin jandarmaya teslim edildiğini bildirmişti. TUSAŞ, bu zamana kadar 66 ATAK helikopterini güvenlik güçlerine teslim etti.

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