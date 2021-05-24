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Gündem Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Gündem

Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Hakkında suç örgütü kurma iddiasıyla yakalama ve tutuklama kararı olan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in gözaltına alınmasının nedeni ortaya çıktı. Peker’in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:33:00 - 2021-05-24 21:40:24
Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Muğla’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay’ın, polisteki işlemleri sürüyor. Atilla Peker’in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle de Olcay ile birlikte toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Adliyeye çıkartılacaklar

Gözaltındaki Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay’a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Peker ve Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirilmişti.

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