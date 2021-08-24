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Gündem

Atilla Özdür Ağabey dualarınızı bekliyor

Gazetemizin duayen yazarlarından Atilla Özdür, sağlık problemleri sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 11:04:00 -
Atilla Özdür Ağabey dualarınızı bekliyor

 Haber Merkezi 

Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ve ‘çoklu organ yetmezliği’ teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Özdür’ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Eserleriyle Türk basın ve fikir dünyasına büyük katkıda bulunan ve “Bir Nesli Yoğuranlar” listesine adını altın harflerle yazdıran Özdür, kaleme aldığı yazılarla birikimini Akit okurlarıyla paylaşıyordu. Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yapan Atilla Özdür, 1972’de emekliye ayrılmasının ardından Milli Gazete’de ve Cuma dergisinde yazılar kaleme aldı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunan ve yazarlığa gazetemiz Akit’te devam eden yılların duayen yazarı, sevenlerinden ve okuyucularından dua bekliyor.

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Yorumlar

Ahmet

Allah yardımcısı olsun.
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