Atilla Gülan kimdir? Orgeneral Atilla Gülan nereli? Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan mı? Atilla Gülan kaç yaşında?

Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. YAŞ toplantısında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının kim olacağı da belli olmuş olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresini ve yaş haddini tamamlamasıyla birlikte Oramiral Adnan Özbal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığınla devam edip etmeyeceği yeni Deniz Kuvvetleri Komuta kim olacağı da merak ediliyor. YAŞ kararları sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanı kim? Deniz Kuvvetleri Komutanı kim oldu? sorularının cevabı da netleşmiş olacak.

Daha önceki YAŞ kararlarında Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan Orgeneralliğe terfi ederek Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nın yeni komutanı olmuştu. Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılması durumunda teamüller gereği Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın getirilmesi bekleniyor.

Atilla Gülan kimdir?

Atilla Gülan 19 Ağustos 1959 tarihinde Elazığ’da doğdu. Mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı. 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi. 2009'da tümgeneral, 2013'te korgeneral, 2017'de orgeneral rütbesine terfi etti.

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı, tüm muharip unsurları bünyesinde toplayarak Türkiye hava sahasını korumak ve savaş şartlarında gereken hava operasyonlarını gerçekleştirmekle görevli kuvvettir.[1] Karargâhı Eskişehir'dedir.[2] Türk Hava Kuvvetleri'nin ana hava kuvvetidir. Bünyesinde 8 Ana Jet Üssü, 1 Tanker Üssü, 1 Füze Üssü ve 1 İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) bulunmaktadır, bu üslere bağlı 6 Av-Önleme Filosu, 7 Av-Bombardıman Filosu, 2 Foto/Keşif Filosu, 1 Havada Yakıt İkmal Filosu, 1 F-16 Eğitim Filosu, 1 Jet Muharebe Eğitim Filosu, 1 Silah ve Taktikler Filosu, 1 Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Filosu, 1 Akrotim Filosu ve kuvvet komutanlığına doğrudan bağlı 2 İrtibat ve Arama-Kurtarma Filosu bulunmaktadır. Ayrıca, NATO/CAOC-6 karargahına ev sahipliği yapan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına bağlı yedek hava meydanları (Akhisar, Dalaman, Afyon, Çorlu, Muş), radar mevzi komutanlıkları, üslere bağlı hava savunma birlikleri ve arama-kurtarma kolları da bulunmaktadır.