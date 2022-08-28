Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Atılım Üniversitesi web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 10.09.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları Atılım Üniversitesi web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir.Ayrıca tebligat yapılmayacak.



Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları Atılım Üniversitesi web sayfasındabelirtildiği gibi yapılacak.

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