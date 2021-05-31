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Ekonomi Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 16 öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:17:00 -
Atılım Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  ilgili  Yönetmeliklere  göre  öğretim  üyesi/öğretim görevlisi/araştırma  görevlisi  alınacak.  Atılım Üniversitesi web  sayfasında  (www.atilim.edu.tr)  belirtilen  koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde    yapılmayan,    posta-kargo    nedeniyle    geciken    ve    eksik    belgeli    başvurular    dikkate alınmayacak.  Öğretim üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  Atılım Üniversitesi web  sayfasında  yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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