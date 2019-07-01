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Atılgan Bayar kimdir nereli ve kaç yaşında? Atılgan Bayar Ahmet Davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, LGBT'li azgın sapkınlara destek olmak amacıyla bir paylaşımda bulunması sonrası sosyal medyadan Bayar’a büyük tepki geldi. Atılgan bayar, CHP, İP, HDP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na da destek açıklamasında bulunmuştu. Peki Atılgan Bayar kimdir? Atılgan Bayar nereli ve kaç yaşında?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
Atılgan Bayar kimdir nereli ve kaç yaşında? Atılgan Bayar Ahmet Davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, LGBT'li azgın sapkınlara destek olmak amacıyla bir paylaşımda bulunması sonrası sosyal medyadan Bayar’a büyük tepki geldi. Atılgan bayar, CHP, İP, HDP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na da destek açıklamasında bulunmuştu. Peki Atılgan Bayar kimdir? Atılgan Bayar nereli ve kaç yaşında?

Atılgan Bayar yaptığı paylaşımda, Eşcinsellerin arkasında olduğunu açıklayarak ”Onur yürüyüşüne selam" diyerek bir fotoğraf paylaştı.  1970 yılında istanbul’da doğan Atılgan Bayar’nın Müslüman Roma adında kitap yazdı. Atılgan Bayar, askerlik arkadaşı İmamoğlu için şunları yazmıştı: “Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem’i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim.” 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
  1. Atılgan Bayar kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. Atılgan Bayar Ahmet Davutoğlu
  3. Atılgan Bayar LGBT

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