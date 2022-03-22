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Siyaset Atılan polisi, yargı görevine iade etti... O da bakın hangi hainliğe soyundu!
Siyaset

Atılan polisi, yargı görevine iade etti... O da bakın hangi hainliğe soyundu!

2019 senesinde görevden alınan ancak göreve iade edilen polis memuru, 52 kilo 500 gram patlayıcıyla yakalandı. Konuya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hedef İstanbul'du" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 12:24:00 -
Atılan polisi, yargı görevine iade etti... O da bakın hangi hainliğe soyundu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında açıklamada bulundu.

Polis memurunun patlayıcıyla yakalanmasına ilişkin hedefin İstanbul olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Şemdinli'de arabayı bırakıyorlar, lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar, gidiyorlar. O da geliyor arabayı alıyor ve götürüyor. Bu polis memurunu biz 2019'da adi suçtan ihraç etmişiz. Yani bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Biz sonra başka bir yere vermişiz, sonradan İstanbul'a geliyor. Hedef İstanbul'du."

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