  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı
Aktüel

Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı

Tarihi Tunca Köprüsü civarında suyun içerisinde yer alan koltuk, otomobil lastiği ve çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:40:22 -
Atılan çöpler nehir debisi düşünce ortaya çıktı

EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisi düşünce daha önce nehre atılan çöplerde ortaya çıktı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşandı.

Yazdan bu yana düşük seviyelerde akan nehrin yüzeyinin bir bölümü yosunlarla kaplandı.

Sığ kesimlerde ise nehre önceden atılan çöpler görülmeye başlandı.

Tarihi Tunca Köprüsü civarında suyun içerisinde yer alan koltuk, otomobil lastiği ve çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çevre kirliliğine yol açan ve akarsuyu kirletenleri kınadıklarını belirten vatandaşlar, çevrenin emanet olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

- "Doğal yaşamı etkiliyor"

Vatandaşlardan Doğukan Karaca, su seviyesinin azalmasıyla kirliliğin ön plana çıktığını söyledi.

Nehirde koltuk, otomobil lastiği ve çokça şişe olduğunu belirten Karaca, "Bu durum doğal yaşamı etkiliyor. İçinde balık olduğunu biliyoruz ama onlar da kirlilik nedeniyle son zamanlarda azaldı." dedi.

Ender Karaca da çevreye herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!
Siyaset

Buğra Kavuncu'nun olduğu karelerle akılda deli sorular!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon kanalında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve Mera..
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay