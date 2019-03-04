Atila Turan, cezasını tamamladı İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı sol bek oyuncusu Atila Turan Beşiktaş maçıyla cezasını tamamladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı sol bek oyuncusu Atila Turan Beşiktaş maçıyla cezasını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Atila Turan cezasını tamamladı. Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezası duruma düşen ve Beşiktaş maçında forma giyemeyen Atila Turan, Pazar günü ligin 25.haftada oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında yeniden formasını kavuşacak. Teknik heyetin Çaykur Rizespor maçında Atila Turan’a görev vermesi halinde sahaya ilk on birde çıkacak.

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