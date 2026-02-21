  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar! Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır! Milletin değerlerine ‘Gürses’li saldırı: İlahilere "Mezdeke" benzetmesi! Maarif’in Kalbinde Ramazan temalı etkinlik, seküler yobazların kimyasını bozdu! İslam’ın karşısında ihanetin safındalar
Spor Atila Gerin: Bu kıymetli 3 puanla moral bulduk
Spor

Atila Gerin: Bu kıymetli 3 puanla moral bulduk

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Atila Gerin: Bu kıymetli 3 puanla moral bulduk

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği’ni tek golle deviren Eyüpspor, kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Teknik Direktör Atila Gerin, oruçlu oyuncuların sahada sergilediği imana dayalı azme dikkat çekerek, "Bu kıymetli 3 puanla moral bulduk. Kümede kalmak için son nefesimize kadar savaşacağız" dedi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Gençlerbirliği maçında oyuncularının istedikleri her şeyi yaptığını belirterek, "Çok kıymetli bir 3 puan. Kümede kalmak için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Ramazan ayında 13.30’da maç oynamak kolay değil. İki takımda da oruçlu oyuncular vardı.

Galibiyetten ötürü oyuncularımı kutluyorum. Maçın genelini domine ettik. Çocuklar, skoru son dakika olsa almayı başardı, tekrar momentumu yakalamak için önemliydi. Bu sefer oyuna çok iyi başladık. İlk defa gol yemedik, bu da mutluluk verici.

Oyuncularımız topa sahip olmada olsun, opsiyonlar olsun hemen hemen istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı, üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz hariç. Çok kıymetli bir 3 puan. Kümede kalmak için savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli sporcular Kış Olimpiyatları'nda derece alamadı!
Milli sporcular Kış Olimpiyatları'nda derece alamadı!

Spor

Milli sporcular Kış Olimpiyatları'nda derece alamadı!

TRT spikerinden Amedspor maçında şaşırtan yorum
TRT spikerinden Amedspor maçında şaşırtan yorum

Spor

TRT spikerinden Amedspor maçında şaşırtan yorum

Sakarya'da şok skor: Pendikspor zirve yarışında "dur" dedi!
Sakarya'da şok skor: Pendikspor zirve yarışında "dur" dedi!

Spor

Sakarya'da şok skor: Pendikspor zirve yarışında "dur" dedi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23