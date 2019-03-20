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Atıksu değerleri sürekli denetleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen Akhisar, Salihli ve Turgutlu atıksu arıtma tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan habersiz denetimlerden tam not aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
Atıksu değerleri sürekli denetleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen Akhisar, Salihli ve Turgutlu atıksu arıtma tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan habersiz denetimlerden tam not aldı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki atıksu arıtma tesislerini başarıyla işleterek daha temiz ve sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ bünyesinde işletilen tesislerin kalitesi sürekli olarak kontrol ediliyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akhisar, Salihli ve Turgutlu atıksu arıtma tesislerinde ani denetimler gerçekleştirildi. Yetkili personelce tesislere ait üniteler kontrol edilerek, çıkış sularından numune alımı yapıldı. Anlık olarak bakanlığa ait Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı’nda yapılan analiz sonuçları da gerekli standartları sağlayarak tesislerin verimli bir şekilde çalıştırıldığını bir kez daha ortaya koydu.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “İlimiz genelinde işlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimizde tam kapasite ve yüksek verim prensibiyle hareket ediyoruz. İlimizdeki evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçmek için yoğun mesaimizi sürdürerek yeni nesiller için daha sağlıklı bir gelecek kuruyoruz. Tesislerimizin başarısı da bu yolda attığımız adımların en büyük göstergesidir” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:17
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