Atıklar işitme engellilerin elinde esere dönüşüyor

Erzurum’da, gönüllü gençlerin topladıkları atık malzemeleri boyayıp çeşitli süs eşyası yapan işitme engelli öğrenciler, hem sosyalleşip hayata tutunuyor hem de geri dönüşümünü sağladıkları bu atıklara yeniden hayat veriyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezince 3 yıl önce başlatılan “Gönül Sesi Projesi” kapsamında, gönüllü gençler, çevre ve çöplerden genellikle plastik olan çeşitli kullanılmayan eşya ile taş ve odun topladı. Toplanan atık malzemeleri merkezde görevli resim öğretmeni Gözde Geyik öncülüğünde haftanın 2 günü 5 saat süreyle gönüllü gençler ile boyayıp süs eşyası yapan 15 işitme engelli, bir süre sonra bu işe alışarak kendi başlarına resim yapmaya başladı.