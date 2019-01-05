Atiker Konyaspor'un devre arası kampı

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.



Salonda kuvvet ve "core" çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra sahada koşu ve 5'e 3 pas organizasyonuyla devam etti.

Antrenman, oyuncuların 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Uğur Demirok da antrenmanda yer aldı.