Atiker Konyaspor'un devre arası kampı

Atiker Konyaspor'un devre arası kampı05 Ocak 2019 Cumartesi 16:24
KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
Salonda kuvvet ve "core" çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra sahada koşu ve 5'e 3 pas organizasyonuyla devam etti.
Antrenman, oyuncuların 2'ye 1 ve 3'e 2 savunma-hücum organizasyon çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan, tedavisine devam edilen Uğur Demirok da antrenmanda yer aldı.
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