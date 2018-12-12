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Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:31
Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 15 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavileri süren Ferhat Öztorun ile Jens Jonsson katılmadı. Selim Ay ve Paolo Hurtado ise performans antrenörü Alper Aşçı ve fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:31
  1. antrenman
  2. Atiker Konyaspor
  3. Kasımpaşa
  4. Spor Toto Süper Lig

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