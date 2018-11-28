Atiker Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmanda, tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ve Selim Ay, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.