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Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

29 Kasım 2018 Perşembe 20:02
Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Yarın oynanacak maçta Selim Ay ve Paolo Hurtado sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:02
  1. antrenman
  2. Atiker Konyaspor
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. hazırlık
  5. Konya

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