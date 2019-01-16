Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği konteynerde zehirlendi Kilis'te çöp konteynerinde bir süre atık malzeme arayan Suriye uyruklu şahıs fenalaştı. Zehirlendiği belirlenen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kilis’te çöplerden hurda toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli, içerisine girdiği konteynerde zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Geçimini çöpten topladığı demir ve plastik atıklarla sağlayan Suriye uyruklu Abdullah Ahmet Nevalir (30), yer altındaki çöp konteynerinin içerisine girerek atık malzemeleri almak istedi. Konteynerde bir süre atık malzeme arayan şahıs fenalaştı. Baygınlık geçiren şahsı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri konteynerin içindeki şahsı çıkartarak maske takıp oksijen verdi. Bir süre sonra kendine gelen şahıs, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler konteyner içinde inceleme başlatırken, şahsın çöpe atılan kimyasallar nedeniyle zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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