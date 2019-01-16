0553 313 94 23

Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği konteynerde zehirlendi

Kilis'te çöp konteynerinde bir süre atık malzeme arayan Suriye uyruklu şahıs fenalaştı. Zehirlendiği belirlenen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği konteynerde zehirlendi

Kilis’te çöplerden hurda toplayarak geçimini sağlayan Suriyeli, içerisine girdiği konteynerde zehirlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Geçimini çöpten topladığı demir ve plastik atıklarla sağlayan Suriye uyruklu Abdullah Ahmet Nevalir (30), yer altındaki çöp konteynerinin içerisine girerek atık malzemeleri almak istedi.

Konteynerde bir süre atık malzeme arayan şahıs fenalaştı. Baygınlık geçiren şahsı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri konteynerin içindeki şahsı çıkartarak maske takıp oksijen verdi. Bir süre sonra kendine gelen şahıs, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler konteyner içinde inceleme başlatırken, şahsın çöpe atılan kimyasallar nedeniyle zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:26
  1. Kilis
  2. Atık toplayan genç
  3. girdiği konteynerde zehirlendi
  4. Suriyeli genç
  5. Abdullah Ahmet Nevalir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Brexit sürecinin çıkmaza girmesiyle yeniden referanduma gidilebilir"
    1. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesiyle..
    2. Niğde’de yarın okullar tatil mi? Niğde..
    3. Keşkül-ü Fukara tatlısı tarifi |..
    4. FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla..
    5. Erdoğan'ın bahsettiği yer National..
    6. Melih Gökçek'ten CHP'ye asgari ücret..
    7. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    8. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    9. "Tutukluya soğuk işkence" haberine..
    10. Ukrayna askerlerinin Rusya'da..
    11. Annesini kaybeden İbrahim Tatlıses..
    12. Malatya Büyükşehir Belediyesinden..
    13. Tenis: Avustralya Açık
    14. Yardım kuruluşları Doğu Türkistan için..
    15. İstanbul'da yangın! Çok sayıda kişi..
    16. Oruç, karaciğer ve çizgili kasları..
    17. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    18. Ekonomistler, Merkez Bankası faiz..
    19. Sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
    20. Genelkurmay Başkanı Güler, Amerikalı..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var