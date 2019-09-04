Atık toplama kamyonunda çıkan yangın korkuttu
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe sebep oldu.04 Eylül 2019 Çarşamba 16:44
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde belediyeye ait ambalaj atığı toplama kamyonunda çıkan ufak çaplı yangın paniğe sebep oldu.
İlçede ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan 17 SC 375 plakalı kamyonda çıkan ve henüz sebebi belirlenemeyen yangın sonrası bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle araçta maddî hasar meydana geldi.
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