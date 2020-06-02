Atık sularda Korona virüs taraması yapılması için Giresun’dan numune alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Korona virüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için başlattığı çalışma kapsamında Giresun’da atık su tesisinden numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Korona virüsün atık sulardaki varlığının araştırılması ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini açıklaması üzerine Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından 81 ilde çalışmalar başlatıldı.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alparslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye genelinde atık su arıtma tesislerinden atık su numuneleri alınmaya başlandı.

Bu kapsamda görevli ekipleri Giresun’a gelerek, Giresun Belesiyesi İtfaiye Müdürlüğünün yanında bulunan atık su tesisinden numune aldılar. Alınan numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak sonuca göre sürecin işleyeceği ifade edildi. Yetkililer, test sonunçlarında korona virüs tespit edilmesi halinde sistemin işleyeceğini ve hangi mahallede ve hangi konutta korona virüs varlığının belirleneceğini ifade ettiler.

Öte yandan alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında incelemelerinin yapılacağı belirtildi.