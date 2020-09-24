Atık su tortularını soluca gübresine çeviren tesis tarımda verimi artırıyor

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kurulan ve arıtma çamurlarını organik solucan gübresine çeviren tesis, bölge tarımında kalite ve verimin artmasına katkıda bulunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde, 2 bin 400 metrekarelik alana kurulu Solucan Gübresi Üretim Tesisi, bölge tarımında kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, solucan gübresi üretim tesisinde yapılan işlemin sadece gübre üretmek olmadığını, hem çevreye zarar veren atık çamurların bertaraf edildiğini hem de atık ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

Gübre üretimi için solucanların tükettiği toprağın kentsel su arıtma tesislerinde biriken tortulardan oluştuğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Çevre sorunlarının başında, yok edilemeyen atık tortuları gelmekte. Bu, yeni yeni açığa çıkıyor. Gelecek yıllarda daha büyük çevre sorunlarına yol açacak olan atık su tortularını solucan gübresi üretiminde kullanmayı başardık. Hem çevreye olan zararı ortadan kaldırıyor hem de ekonomiye katma değer katacak bir ürün olarak çiftçimizin kullanımına sunuyoruz."



Tesisi gezerek ilgililerden bilgi alan Sivas Organik Solucan Gübresi AŞ (SORTAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de solucan gübresi üretim tesisinin bir yıl gibi kısa sürede büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Eken, bir yıl önce kurulan tesisin verimli hale gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Üretim tesisimizdeki gelişmeyi gördük. Hatta bu tesisin 2021, 2022'de Sivas'a yetersiz olacağını düşünerek şimdiden altyapısının nasıl artırılacağının planlamasını yaptık. Türkiye'de dünyada örnek bir hale geleceğine inancımız daha da netleşti." ifadelerini kullandı.

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar da kendilerine verilen destekle bu tesisi kurduklarını belirtti.

Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nin Sivas için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:



"Hem katı organik solucan gübresi hem sıvı organik solucan gübresi üretim bantlarımızı kurduk, üretimlerimizi gerçekleştirdik. Satışlarımız başladı. Kullanan üreticiler çok memnun kaldı. Biz de bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, atmış olduğumuz bu adım daha büyük adımlara dönüşecek. 2021-2022 yıllarında bugünkü yönetim kurulu toplantısında atacağımız adımların kararlarını aldık. 2023 yılında, nasip olursa yıllık bin ton kapasite ile 300 bin litre sıvı gübre üretimi yaparak bölgenin en büyük tesisi olmayı hedefliyoruz."





