  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak
Aktüel

Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE), mineral bakımdan zengin atık jeotermal suyun arıtılarak tarımda kullanılmasına yönelik proje üzerinde çalışılıyor - İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba: -"Bitki ve toprak mineral istiyor. Eğer mineralce zengin temiz bir akışkanı sisteme verirseniz; bu, bitkinin gelişimini hızlandırıp verimini de artıracaktır. Fenni gübre kullanımı da minimize edilmiş olacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:13:38 -
Atık jeotermal su ile tarımda verim artacak

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) atık jeotermal suların tarımsal arıtılarak sulamada kullanılarak verimin artırılmasına yönelik proje üzerinde çalışılıyor.

"Su-Enerji-Gıda Bağlantısı: Tarım İçin Jeotermal Su" ismini taşıyan projeye, Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK destek veriyor.

Proje sonuçlandığında elektrik üretimi, ısıtma ya da turizm amaçlı kullanılan jeotermal sular, daha sonra zararlı maddelerden arıtılıp soğutularak bitkilere verilecek.

Projenin koordinatörü İYTE Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Baba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal konusunda Türkiye'nin şanslı ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Jeotermal sulardan tarımsal sulamada da faydalanılması için çalışma başlatıldığını belirten Prof. Dr. Baba, "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kimya Mühendisliği Bölümünden arkadaşlarımızın desteğiyle başlattığımız çalışmada, jeotermal sudaki bor giderimi ve mineralce zengin suyun tarımda kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

Polonya'daki AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de projeye ortak olduğunu aktaran Prof. Dr. Baba, bu ülkeden de öğrenci ve akademisyenlerin çalışmalara katıldığını söyledi.

- "Gübre kullanımı minimize edilmiş olacak"

Prof. Dr. Baba, projenin başarıya ulaşması halinde doğal yöntemle tarımda verimin artacağını vurgulayarak "Öncelikle domates üretiminde bunu denemek istiyoruz ama birçok bitkide kullanılması söz konusu. Bunun üzerinde de değişik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Bitki ve toprak mineral istiyor. Eğer mineralce zengin temiz bir akışkanı sisteme verirseniz, bu bitkinin gelişimini hızlandırıp verimini de arttıracaktır. Fenni gübre kullanımı da minimize edilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Baba, mart ya da nisan ayında ilk üretim denemesini gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor
Dünya

Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi bozan saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahland..
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay