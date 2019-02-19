Atik Ağdağ kimdir nerelidir?| Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı Atik Ağdağ Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Atik Ağdağ’ın kim olduğu merak konusu oldu. Atik Ağdağ kimdir? Atik Ağdağ hangi görevlerde bulundu?

Atik Ağdağ Saadet Partisi Erzurum Büyükşehir belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Atik Ağdağ’ın kim olduğu merak konusu oldu. Atik Ağdağ kimdir? Atik Ağdağ hangi görevlerde bulundu? Atik Ağdağ Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yaşantısını Ankara’da sürdüren Atik Ağdağ baba tarafından aslen Erzurum‘ludur. Saadet Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şerafettin Kılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Birol Aydın kamuoyuna duyuruldu.

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