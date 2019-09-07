Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Milli sporcu Murat İlbilgi, altın madalya elde etti

İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Murat İlbilgi, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat İlbilgi, İtalya'nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen şampiyonada, trap genç erkekler kategorisinde 118 puan atarak 2. sırada final etabına çıktı. Milli sporcu, final müsabakasında rakiplerini rahat geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. Murat İlbilgi ayrıca finalde gösterdiği performansla gençler Avrupa rekorunu da kırmayı başardı.

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