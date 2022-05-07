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Spor Athletic Bilbao-Valencia maçı ne zaman saat kaçta? Athletic Bilbao-Valencia CANLI İZLE
Spor

Athletic Bilbao-Valencia maçı ne zaman saat kaçta? Athletic Bilbao-Valencia CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 35.haftasında Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Valencia maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 10:34:00 -
Athletic Bilbao-Valencia maçı ne zaman saat kaçta? Athletic Bilbao-Valencia CANLI İZLE

La Liga'nın 35.haftasında Athletic Bilbao sahasında Valencia'yı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Valencia maçı ne zaman saat kaçta? Athletic Bilbao-Valencia CANLI İZLE 

Athletic Bilbao-Valencia maçı 7 Mayıs Cumartesi akşamı TSİ 17.15'te başlayacak. Zorlu maçı S Sport, Bilyoner ve D Smart Youtube kanalları naklen yayımlayacak.

Athletic Bilbao, Valencia'ya karşı oynadığı son 10 La Liga maçından yalnızca birini kazandı.

Athletic Bilbao 51 puanla ligin 8.sırasında yer alıyor. Valencia ise 43 puanla 10.sırada bulunuyor.

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