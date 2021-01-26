Athena Gökhan Özoğuz kimdir, nerelidir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanaşarak İBB’den konser kapan ve bu sayede de cebini dolduran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kimdir, nerelidir?

Gökhan Özoğuz kimdir?

Gökhan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’un Fenerbahçe semtinde dünyaya geldi. Babasının adı Ahmet’tir ve aslen Gazianteplidir. Açıköğretim Fakültesi’nden mezunudur. Müziğe ilk 15 yaşında gitarla başladı. Daha sonra ikiz kardeşi Hakan Özoğuz ve birkaç arkadaşıyla birlikte Athena Grubu’nu kurdu. 2004 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi “For Real” adlı şarkıyla temsil eden Athena, 195 puanla ancak 4. olabildi. A Milli Basketbol Takımı’na yazdığı “12 Dev Adam” adlı şarkısıyla cebini dolduran CHP'li şarkıcı Özoğuz, 2013-2014 sezonunda Star TV’de yayınlanan ve sonradan TV8’e transfer olan "O Ses Türkiye" adlı programının jüriliğini yaptı. Ayrıca 2012 yılında Melis Ülken ile evlendi. Bu evliliğinden bir kızı oldu.