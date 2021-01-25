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Gündem Athena Gökhan Özoğuz, çareyi Budist geleneğinde buldu
Gündem

Athena Gökhan Özoğuz, çareyi Budist geleneğinde buldu

"Yalakadan sanatçı olmaz" uyarısına rağmen 'CHP'li isimleri öve öve bitiremeyen CHP yandaşı Gökhan Özoğuz, Türkiye genelinde Budist ibadet geleneğine dayanan yoga uygulamasına geçilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:26:00 - 2021-01-25 13:29:35
Athena Gökhan Özoğuz, çareyi Budist geleneğinde buldu

'CHP yalakalığı' yaparak konser kapmasıyla bilinen Gökhan Özoğuz, muhalefetin öne çıkan sanatçılarından biri olarak biliniyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gökhan Özoğuz, akılalmaz paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Özoğuz, son paylaşımında, "Belediyeler vatandaşa yoga ve pilates hizmeti verse, hastane yollarının yüzde 70 boşaltacaktır' diyerek belediyelerin Budist geleneği olan 'Yoga'yı yaptırmasını önerdi.

Hastalıkların çözümünü Budist geleniğinde bulan Özoğuz, sosyal medyanın diline düştü.

Yapılan bazı yorumlarda, "Özoğuz belediye başkanı olsa toplumun hali duman", 'Neden yoga da başka bir spor değil?' denildi.

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