Ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Necmi Eşiyok, ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eşiyok, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan hastaneye yüksek ateş şikayetiyle başvuran çocuğa müdahale edilmediği iddialarına ilişkin, olayın gerçek dışı ve kurgu olduğunu belirtti.

Olayda ismi geçen 3 yaşındaki çocuğun, 30 Ağustos günü 23.46'da Suruç Devlet Hastanesi acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu aktaran Eşiyok, şunları kaydetti:

"23.51'de muayene olarak ishal tanısı ile gerekli ilaçlar reçete edilmiştir. Hastanın işlem formunda vitalleri stabil, ateşi normal olarak ölçülmüştür. Hastayı muayene eden hekim tarafından herhangi bir tedavi uygulaması yapılmamıştır. Acil serviste gerekli tüm alanlarda yeterli sağlık personeli görevlendirilmiştir ancak belirtilen saatte aile içi kavga nedeniyle acil servise birkaç yaralının aynı anda girişi olmuş ve personeller acil vakaya yönlendirilmiştir. Hastanemizde 15'er yataklı 2 oda, 4 yataklı 1 oda ve 34 yataklı 1 oda olmak üzere 3 adet müşahede odası bulunmaktadır. Hasta yakınları arka kısımda bulunan ve o saatte hasta yatışı olmayan müşahede odasına, kendilerine herhangi bir tedavi uygulanmamasına rağmen gitmişlerdir. Görüntüler kasıtlı ve kurgulanarak çekilmiştir. "



