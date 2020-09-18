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Dünya 'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı
Dünya

'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ülkesinin Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapacağını duyurup, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın bağımsızlık faaliyetlerine ilişkin 'Ateşle oynayanlar yanacak' dedi. Bugün erken saatlerde Çin savaş uçakları tatbikat kapsamında Tayvan Boğazı hattını geçerken, Tayvan jetleri de Çin uçaklarının faaliyetlerini izlemek için havalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:48:00 -
'Ateşle oynayanlar yanacak' demişti! Savaş uçakları havalandı

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ren, Çin'in Tayvan Boğazı yakınlarında 3 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacaklarını duyurdu. Tatbikatın amacına ilişkin konuşan Ren, Çin'in egemenlik hakları ve toprak bütünlüğü için bu adımın atıldığını söyledi.

"Ateşle oynayanlar yanacak."

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren, ABD ve Tayvan'ı "aralarında yürüttükleri gizli anlaşmayı hızlandırmak ve sık sık rahatsızlıklara yol açmakla" suçlayarak "Ateşle oynayanlar yanacak." dedi. Ren'in açıklamalarının ardından bugün erken saatlerde tatbikat kapsamında Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti. Tayvan'dan yapılan açıklamada ise çok sayıda Çin uçağının Tayvan Boğazı'nı geçtiği ayrıca Tayvan'ın güneybatı hava savunma tanımlama bölgesine girdiği belirtildi. Öte yandan Çin uçaklarının faaliyetlerini izlemek üzere Tayvan uçaklarının da havalandığı belirtildi.

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Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

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