Gündem Ateşkesi ihlal eden İsrail'e "İstanbul" darbesi
Ateşkesi ihlal eden İsrail'e "İstanbul" darbesi

Dışişleri Kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan "Gazze’deki ateşkesin durumunu değerlendirmek üzere, daha önce ABD Başkanı Trump ile görüşen Müslüman ülkelerin Dışişleri Bakanları Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak." açıklamasını yaptı.

Kana doymayan terör devleti İsrail, Gazze'de sağlanan ateşkesi bozarak kalleş saldırılarına devam etti.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Gazze'de ateşkes sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen 7 Müslüman ülke harekete geçti.

Dışişleri Kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan "Gazze’deki ateşkesin durumunu değerlendirmek üzere, daha önce ABD Başkanı Trump ile görüşen Müslüman ülkelerin Dışişleri Bakanları Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak." açıklamasını yaptı.

