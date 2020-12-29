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Dünya Ateşkesi ihlal eden Ermeniler öldürüldü
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Ermeniler öldürüldü

Faşist Ermenistan askerleri yine ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan askerlerine saldırdı. 1 şehit veren Azerbaycan ordusu, saldırıda bulunan 6 kişilik Ermeni grubunu öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:11:00 -
Ateşkesi ihlal eden Ermeniler öldürüldü

Azerbaycan’ın Hocavend bölgesinde ormanlık alanda saklanan faşist Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerine saldırması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Saldırıda bulunan Ermeni askerleri ise öldürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önceki gün yerel saatle 15.30 sıralarında Hocavend ilinin Ağdam (Akaku) köyünde meydana gelen olayda, ormanlık alanda saklanan 6 Ermenistan askerinin Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralanırken, 6 Ermenistan askerinin öldürüldüğü aktarıldı. Yaralanan asker Emin Aliyev’e ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve hayati riskinin olmadığı bildirildi. Saldırıda şehit olan askerin Elmir Gamberov olduğu açıklandı. Bakanlık, şehidin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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