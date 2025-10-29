  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti'de önemli gelişme: İstanbul'da üç ilçe başkanı görevden alındı

Karadağ Cumhurbaşkanı'ndan hükümete Türklere vize tepkisi: Türkiye ile ilişkilerimizi ve Karadağlıları tehlikeye attınız!

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu! Yönetici atama niyetini açıkladı!

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Terör devleti İsrail Gazze'ye saldırı başlattı

Ve isimleri belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemlerin listesini açıkladı

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?
Dünya Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'
Dünya

Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'

İsrail Genelkurmay Başkanı katil Eyal Zamir, Hamas’ın hayatta kalan esirleri iade etme taahhüdüne uyduğunu ancak ölü esirlerin cenazelerinin teslimi konusunda "ihlaller yaptığını" öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı katil Eyal Zamir, Hamas’ın hayatta kalan esirleri iade etme taahhüdüne uyduğunu ancak ölü esirlerin cenazelerinin teslimi konusunda "ihlaller yaptığını" öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki ateşkese rağmen Hamas'a yönelik sert uyarılarda bulundu ve "savaşın henüz bitmediğini" söyledi. Zamir’in bu açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze’ye yönelik "güçlü saldırılar" emri vermesinin ardından geldi.

"Ahlaki ve etik görevimiz"

The Times of Israel gazetesine konuşan Eyal Zamir, Hamas'ın hayatta kalan esirleri iade etme taahhüdüne uyduğunu ancak ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin iadesinde "taahhüdünü ihlal ettiğini" iddia etti:

"Buna sessiz kalmayacağız. Tüm rehinelerimizi defin için geri getirmeye devam edeceğiz. Bu bizim ahlaki ve etik görevimizdir."

Zamir, Hamas’a yönelik doğrudan bir tehditte bulunarak, anlaşmaya uyulmaması durumunda sonuçlarının ağır olacağını vurguladı:

"Eğer Hamas yükümlülüklerini yerine getirmezse, sorumluluğu üstlenecek ve ağır bir bedel ödeyecektir. Bizi bekleyen daha birçok zorluk var. Savaş henüz bitmedi."

Netanyahu saldırı emri vermişti

Zamir’in bu açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik "güçlü saldırılar" düzenlenmesi talimatını vermesinin hemen ardından geldi. Netanyahu, saldırı emrini, Hamas’ın Refah’ta bir saldırıyla ateşkesi ihlal ettiği suçlamasına dayandırmıştı. Filistinli grup ise bu iddiayı reddederek, İsrail’in anlaşmadaki yükümlülüklerinden kaçmak için bahane ürettiğini savunmuştu.

Orta Doğu Haber

Kassam Tugayları Açıkladı: İsrailli 2 Esirin Cesedi Daha Enkazdan Çıkarıldı
Kassam Tugayları Açıkladı: İsrailli 2 Esirin Cesedi Daha Enkazdan Çıkarıldı

Dünya

Kassam Tugayları Açıkladı: İsrailli 2 Esirin Cesedi Daha Enkazdan Çıkarıldı

İsrail tankları bir kez daha Suriye topraklarında!
İsrail tankları bir kez daha Suriye topraklarında!

Dünya

İsrail tankları bir kez daha Suriye topraklarında!

İsrail Gazze'yi bombalıyor! Trump'tan son dakika ateşkes açıklaması
İsrail Gazze'yi bombalıyor! Trump'tan son dakika ateşkes açıklaması

Dünya

İsrail Gazze'yi bombalıyor! Trump'tan son dakika ateşkes açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23