Ateşkesi bozan namert İsrail'den açıklama: 'Savaş henüz bitmedi'

İsrail Genelkurmay Başkanı katil Eyal Zamir, Hamas’ın hayatta kalan esirleri iade etme taahhüdüne uyduğunu ancak ölü esirlerin cenazelerinin teslimi konusunda "ihlaller yaptığını" öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki ateşkese rağmen Hamas'a yönelik sert uyarılarda bulundu ve "savaşın henüz bitmediğini" söyledi. Zamir’in bu açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze’ye yönelik "güçlü saldırılar" emri vermesinin ardından geldi.

"Ahlaki ve etik görevimiz"

The Times of Israel gazetesine konuşan Eyal Zamir, Hamas'ın hayatta kalan esirleri iade etme taahhüdüne uyduğunu ancak ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin iadesinde "taahhüdünü ihlal ettiğini" iddia etti:

"Buna sessiz kalmayacağız. Tüm rehinelerimizi defin için geri getirmeye devam edeceğiz. Bu bizim ahlaki ve etik görevimizdir."

Zamir, Hamas’a yönelik doğrudan bir tehditte bulunarak, anlaşmaya uyulmaması durumunda sonuçlarının ağır olacağını vurguladı:

"Eğer Hamas yükümlülüklerini yerine getirmezse, sorumluluğu üstlenecek ve ağır bir bedel ödeyecektir. Bizi bekleyen daha birçok zorluk var. Savaş henüz bitmedi."

Netanyahu saldırı emri vermişti

Zamir’in bu açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik "güçlü saldırılar" düzenlenmesi talimatını vermesinin hemen ardından geldi. Netanyahu, saldırı emrini, Hamas’ın Refah’ta bir saldırıyla ateşkesi ihlal ettiği suçlamasına dayandırmıştı. Filistinli grup ise bu iddiayı reddederek, İsrail’in anlaşmadaki yükümlülüklerinden kaçmak için bahane ürettiğini savunmuştu.

