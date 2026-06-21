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Dünya Ateşkese rağmen katlediyor! Katil İsrail son 24 saatte 9 kişiyi şehit etti
Dünya

Ateşkese rağmen katlediyor! Katil İsrail son 24 saatte 9 kişiyi şehit etti

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IHA Giriş Tarihi:

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Ateşkese rağmen katlediyor! Katil İsrail son 24 saatte 9 kişiyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail’in Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9 kişi şehit olurken 41 sivil yaralandı.

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ihlalleri tepkilere rağmen sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail ordusunun Gaza Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 41 sivil de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana saldırılar nedeniyle ölenlerin sayısının bin 21, enkaz altından çıkarılanların sayısının 784, yaralı sayısının da 3 bin 249 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 32’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 357’ye ulaştığı aktarıldı.

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