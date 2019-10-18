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Ateşkes sağlanmıştı! Esed kritik noktayı vurdu

Rusya destekli Esed rejimi, Halep'in batı kırsalında bulunan Urm el Kubra yerleşimini vurdu. Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 15:52
Ateşkes sağlanmıştı! Esed kritik noktayı vurdu

Rusya destekli Esed rejiminin Halep kırsalında düzenlediği bombardımanda en az iki sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Halep'in batı kırsalında bulunan Urm el Kubra yerleşimi bugün Esed rejimi tarafından top ateşiyle hedef alındı.

Bölge kaynakları, rejimin bombardımanında en az iki sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sivil yerleşimleri hedef alan saldırıda yaralananlar da olduğu belirtildi.

31 Ağustos'ta ateşkes sağlanmıştı

Rusya ve Esed rejimi 31 Ağustos'ta İdlib ve çevresinde ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

Ancak ateşkes ilanına rağmen Rusya ve rejim, havadan ve karadan saldırılarına son vermedi.

Yerel kaynaklar rejim güçlerinin özellikle karadan gündelik olarak sivil yerleşimleri vurduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 15:52
  1. Esed rejimi
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp12 dk önce
    Ne sağlanmıştı Ateşkes, ne oldu kalleşce vuruldu. Arabın sözüne güven anca buraya kadar olur. Osmanlı dedelerimiz bunlarin tümünü Kuzey Afrika, Hicaz, Mısır, Bu günkü Ürdün, Irak, Filistin ve Suriyede yaşadı. Hala ders almayacakmıyız?!

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