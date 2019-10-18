Ateşkes sağlanmıştı! Esed kritik noktayı vurdu Rusya destekli Esed rejimi, Halep'in batı kırsalında bulunan Urm el Kubra yerleşimini vurdu. Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya destekli Esed rejiminin Halep kırsalında düzenlediği bombardımanda en az iki sivil hayatını kaybetti. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Halep'in batı kırsalında bulunan Urm el Kubra yerleşimi bugün Esed rejimi tarafından top ateşiyle hedef alındı. Bölge kaynakları, rejimin bombardımanında en az iki sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Sivil yerleşimleri hedef alan saldırıda yaralananlar da olduğu belirtildi. 31 Ağustos'ta ateşkes sağlanmıştı Rusya ve Esed rejimi 31 Ağustos'ta İdlib ve çevresinde ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Ancak ateşkes ilanına rağmen Rusya ve rejim, havadan ve karadan saldırılarına son vermedi. Yerel kaynaklar rejim güçlerinin özellikle karadan gündelik olarak sivil yerleşimleri vurduğunu ifade ediyor. Kaynak: Mepa News

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