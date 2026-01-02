  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

Dünya bu insan selini konuşuyor! Galata'daki tarihi yürüyüş kıtaları aştı! Dev medya kuruluşları yüz binlerin haykırışını böyle servis etti

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı
Dünya Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor
Dünya

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze’de şehit sayısı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesinin getirildiği; böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271’e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 2 kişinin cansız bedeninin ve 1 yaralının getirildiği, cenazelerden birinin enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 416, enkaz altından çıkarılanların sayısının 683, yaralı sayısının da bin 153 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271’e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 233’e ulaştığı aktarıldı.

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!
Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Dünya

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama
İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Dünya

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23