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Dünya Ateşkes ihlali gerilimi tırmandırdı! Rusya bölgeye askeri birlik gönderdi
Dünya

Ateşkes ihlali gerilimi tırmandırdı! Rusya bölgeye askeri birlik gönderdi

Rusya, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik ateşkes ihlali yapmasının ardından gerilimin tırmandığı Tavuş Bölgesine askeri birlik gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 20:26:00 -
Ateşkes ihlali gerilimi tırmandırdı! Rusya bölgeye askeri birlik gönderdi

Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

Ermenistan'dan ateşkes ihlali

Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rusya’dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi.

Rus birlikleri bölgeye sevk edildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, “Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini, Rusya-Ermenistan işbirliğine dayandırılarak, “Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.

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